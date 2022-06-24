США объявили о новом пакете помощи Украине на $450 миллионов

Белый дом официально объявил о выделении дополнительных $450 миллионов в качестве оборонной поддержки Украины, чтобы обеспечить передачу Вооруженным силам Украины больше вооружения и техники, в том числе систем HIMARS, боеприпасов и другого оборудования.

Об этом заявил в четверг во время брифинга в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

"Соединенные Штаты объявили о выделении дополнительной оборонной поддержки Украине на сумму $450 миллионов в рамках наших обязательств, чтобы помочь Украине защитить ее демократию", - отметил представитель Белого дома.