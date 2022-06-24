https://news.day.az/world/1473601.html Кадры спасения пострадавших в огненном ДТП в Москве - ВИДЕО
Кадры спасения пострадавших в огненном ДТП в Москве - ВИДЕО
Появились кадры, снятые через несколько минут после ДТП с Mercedes на Садовом кольце в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ночью 24 июня иномарка на огромной скорости протаранила дом на Зубовском бульваре, после чего загорелась. На видеозаписи очевидцы и полицейские вытаскивают пострадавших из машины и оказывают первую помощь.
В салоне авто находились восемь человек. В результате аварии погибли двое, еще шестеро пострадали.
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