Кто поджег лес в Мармарисе?

Мужчина, задержанный по подозрению в совершении поджогов, спровоцировавших крупные лесные пожары в Мармарисе, признался в содеянном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Haberler, задержанный показал на допросе, что устроил в лесу пожар, бросив окурки от сигарет в трех разных местах.

Свой поступок он объяснил семейным конфликтом. По его словам, отец, продав принадлежавший семье участок земли, не дал ему денег. Из-за этого он хотел развести огонь, и войти в него, совершив, таким образом, самоубийство.

Сообщается, что при задержании человек был в состоянии алкогольного опьянения.

В турецкой провинции Мугла третьи сутки продолжается борьба с огнем. На ликвидацию пожара брошены большое количество специалистов и техники. Из близлежащих районов эвакуированы люди.

Помощь братской Турции оказывает Азербайджан - по поручению Президента Ильхама Алиева, в провинцию Мугла отправлен самолет-амфибия МЧС, который уже задействован для тушения пожаров.