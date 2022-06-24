Великобритания поможет странам, пострадавшим от продовольственного кризиса

Великобритания выделит £372 млн ($456 млн) странам, наиболее пострадавшим от роста мировых цен на продовольствие и удобрения. Об этом сообщает в пятницу правительство Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы увеличиваем помощь государствам, находящимся в критическом положении из-за конфликтов и изменения климата", - заявил британский премьер-министр Борис Джонсон. Отдельное внимание уделяется поддержке Африки, где, по информации британского МИД, 140 млн человек страдают от нехватки продовольствия.

В качестве мер поддержки королевство предоставит $160 млн Всемирной продовольственной программе ООН, 64 млн - Центральному фонду реагирования на чрезвычайные ситуации, 45 млн - Международному фонду сельскохозяйственного развития, а также выделит $163 млн на разработку и внедрение передовых технологий для повышения продовольственной безопасности.

Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние 50 лет. Более 275 млн человек оказались к началу 2022 года в ситуации, связанной с сильным голодом. Согласно данным ООН, число голодающих может вырасти в этом году на 47 млн.