Греческое телевидение начало учить население правильно воровать бензин

В Греции на государственном телевидении начали учить население, как правильно воровать бензин из автомобилей. На необычный сюжет от Hellenic Broadcasting Corporation, который вышел в разгар топливного кризиса в стране, обратили внимание в издании Insider, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Подробная инструкция о том, как проколоть чужой топливный бак и слить бензин, вышла в эфир утром 22 июня. В сюжете эксперт по автомобилям объяснил, как правильно вставить трубку в топливный бак автомобиля для такой "бензиновой кражи". Репортер Костас Стаму заметил, что эта задача "не такая уж сложная".

"Вам даже не нужна специальная трубка, подойдет и обычный садовый шланг", - подчеркнул журналист.

Затем эксперт продемонстрировал, как проткнуть топливный бак, подобравшись к машине снизу.

Сразу после эфира зрители принялись высмеивать телеканал.

"Репортер: "В завтрашнем выпуске мы узнаем, как открыть балконную дверь снаружи и какие безопасные способы существуют для того, чтобы отвлечь сторожевую собаку", - написал один саркастичный комментатор после того, как новостной сюжет выложили на YouTube.

Бурное обсуждение продолжилось и в социальных сетях.

"В завтрашнем выпуске: как похитить два килограмма сыра и стейк и покинуть супермаркет незамеченным", - написал пользователь Twitter, предлагая журналистам идеи того, о чем еще можно рассказать.

Отметим, что в последнее время Греция столкнулась со стремительным ростом цен на бензин. По данным сайта Fuelo, который помогает отслеживать стоимость топлива, цена на бензин превысила девять долларов за галлон.