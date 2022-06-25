https://news.day.az/world/1473942.html Столтенберг обсудил с Эрдоганом членство Швеции и Финляндии в НАТО
Столтенберг обсудил с Эрдоганом членство Швеции и Финляндии в НАТО
Состоялся телефонный разговор между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" генсек НАТО.
"Мы провели эффективные обсуждения с Президентом Турции, являющейся нашим ценным союзником, Реджепом Тайипом Эрдоганом по обсуждению обращений Финляндии и Швеции для вступления в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры на следующей неделе в Брюсселе и Мадриде", - отметил Столтенберг.
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