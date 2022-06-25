Столтенберг обсудил с Эрдоганом членство Швеции и Финляндии в НАТО

Состоялся телефонный разговор между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" генсек НАТО.

"Мы провели эффективные обсуждения с Президентом Турции, являющейся нашим ценным союзником, Реджепом Тайипом Эрдоганом по обсуждению обращений Финляндии и Швеции для вступления в НАТО. Мы договорились продолжить переговоры на следующей неделе в Брюсселе и Мадриде", - отметил Столтенберг.