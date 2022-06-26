В Бразилии рухнул самолет

Три человека погибли в субботу в результате крушения легкомоторного самолета в штате Сан-Паулу.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает у себя в Twitter спасательная служба региона.

Как уточняется, авиаинцидент произошел около полудня по местному времени (около 18:00 мск) в 120 км от одноименной столицы штата. После падения в лесополосе воздушное судно загорелось. На борту находились пилот, его супруга и их домработница, уточняет CNN Brasil.