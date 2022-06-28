Глава Exxon Mobil предупредил об опасности резкого энергоперехода

Из-за резкого энергоперехода велика опасность того, что общество заплатит за это большую цену. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на главу Exxon Mobil Даррена Вудса, передает Day.Az.

"Рост цен на топливо в Европе уже привел к использованию других ископаемых видов топлива, в том числе угля, а не к генерации энергии из возобновляемых источников", - отметил Вудс.

По его словам, необходимо избегать ситуаций, когда не получается найти баланс между спросом на дешевую энергию и необходимостью снизить уровень выбросов.

Он добавил, что сейчас инвестиции в нефтегазовый сектор находятся не на должном уровне. Из-за этого возникнет рост цен на топливо. Поэтому, лучше всего ввести плату за выбросы углерода. Тогда на рынке появится стимул, ради которого участники будут пытаться снизить выбросы.