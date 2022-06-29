Американский круизный лайнер столкнулся с айсбергом на Аляске

Судно, принадлежащее американской компании Norwegian Cruise Line, получило повреждение после столкновения с айсбергом и было вынуждено идти в порт города Джуно, расположенного на Аляске. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя компании, столкновение с небольшим айсбергом (гроулером) произошло из-за плохих погодных условий.

"25 июня 2022 года во время транзита к леднику Хаббарда на Аляске судно Norwegian Sun было погружено в густой туман. Это ограничило видимость и привело к столкновению судна с гроулером", - сообщили в компании.

В Norwegian Cruise Line также уточнили, что судно осталось на плаву, но все равно было вынуждено вернуться в порт для оценки повреждений.

Как рассказала одна из пассажирок круиза, американка Алисия Амадор, во время столкновения с айсбергом она услышала "сильный шум" и почувствовала удар. По ее оценке, айсберг был "размером с полугрузовик".

"От удара все судно полностью остановилось, - рассказала Амадор. - Это был страшный опыт".

Она уточнила, что компания пообещала выплатить компенсацию туристам.