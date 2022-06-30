Мужчина выжил после трехчасовой остановки сердца

Мужчина из Англии остался жив после того, как его сердце остановилось на три часа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

27-летний Томми Прайс вместе с приятелем поднимался в горы, но уже в начале восхождения начал бредить. Через некоторое время температура тела британца резко упала от переохлаждения, и у него остановилось сердце.

Поскольку у обоих альпинистов сели телефоны, Макс - приятель Томми - оставил товарища на склоне, а сам отправился за помощью. Горно-спасательному отряду понадобилось больше часа, чтобы добраться до Прайса. Сначала врачи попытались реанимировать его на месте, после чего на вертолете доставили пострадавшего в больницу.

По прибытии в клинику температура тела Томми была 18 градусов. Спустя три часа после остановки врачам удалось запустить его сердце, но Прайс впал в кому на пять дней.

"Мне повезло, что я жив. Мое сердце остановилось на три часа. Врач сказал, что шансов у меня было мало", - вспоминает британец.