https://news.day.az/world/1475307.html В Турции перевернулся автобус с туристами
В Турции перевернулся автобус с туристами
В турецкой провинции Мугла произошло ДТП с участием автобуса, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, пассажирский автобус, в котором находились 29 российских туристов, столкнулся с бетономешалкой в районе Кёйджегиз.
Авария произошла около 19:15 по местному времени. В результате столкнования автобус перевернулся.
В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре