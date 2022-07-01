В Турции перевернулся автобус с туристами

В турецкой провинции Мугла произошло ДТП с участием автобуса, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, пассажирский автобус, в котором находились 29 российских туристов, столкнулся с бетономешалкой в ​​районе Кёйджегиз.

Авария произошла около 19:15 по местному времени. В результате столкнования автобус перевернулся.

В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Ведется расследование.