В Токио третий день подряд госпитализируют более 200 человек из-за жары

Более 200 жителей Токио третий день подряд попадают в больницы с симптомами теплового удара.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

Так, 30 июня из-за длительного нахождения под палящим солнцем были госпитализированы 226 токийцев, 14 из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с жарой, сохраняющейся в столице Японии, местные власти призывают население использовать кондиционеры и пить достаточные объемы воды.

Кроме того, всего за июнь с тепловыми ударами были доставлены в больницу 1 517 жителей Токио, что стало наивысшим показателем для этого месяца за последние 10 лет.

В четверг в Токио был установлен абсолютный рекорд температуры для июня. Столбик термометра днем поднимался до 36,4 градуса.