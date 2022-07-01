Яир Лапид официально вступил в должность премьер-министра Израиля

Лидер либеральной партии "Еш Атид" Яир Лапид, также занимающий пост министра иностранных дел Израиля, официально вступил в должность премьер-министра страны, сообщает радио "Кан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нафтали Беннет, предыдущий глава израильского правительства, снял с себя полномочия в четверг, 30 июня - также он принял решение уйти из политики и отказался от поста главы коалиции правых сил и партии "Новые правые". Его пост в партийной структуре занял министр внутренних дел Аелет Шекед. Политические перестановки в стране произошли из-за парламентского кризиса.

Парламентский кризис в стране разгорелся в июне после того, как депутаты от партии "Новые правые" Идит Сильман и Нир Орбак заявили о своем выходе из правящей коалиции из-за религиозной политики властей, дискриминирующих, на их взгляд, ультрарелигиозных иудеев. 20 июня было принято решение о роспуске Кнессета и объявлении новых выборов. Это будут пятые парламентские выборы в стране с начала 2019 года.