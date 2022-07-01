Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии и призвало граждан и предприятия сократить его потребление до конца лета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Такое решение связано с расчетами о запасах электроэнергии. Согласно данным правительства, при наступлении сильной жары почти во всех районах Японии за исключением Окинавы и острова Хоккайдо коэффициент запаса электроэнергии может составить 3,7%, что лишь немного больше критического уровня равному 3%.

Требование по экономии электроэнергии предполагает сокращение потребления электричества на второстепенные цели, в том числе рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах. При этом оно затронет использование кондиционеров и других электроприборов, которые правительство просит использовать во избежание теплового удара.

Как отмечает агентство, проблемы с электроснабжением в Японии возникли на фоне роста цен на энергоресурсы, сокращения теплоэлектростанций и роста опасений по стабильности поставок электроэнергии.