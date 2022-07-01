В Австрии заявили о крайне напряженной ситуации с газом

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что страна находится в крайне напряженной ситуации в вопросе запасов газа, сообщает телеканал Puls 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы знаем одно: мы находимся в крайне напряженной ситуации... Поэтому мы должны делать все, чтобы наилучшим образом подготовиться к зиме", - сказала Гевесслер.

По словам министра, Австрия намерена заполнить газохранилища к зиме на 80%. Она отметила, что сейчас они заполнены лишь на 44,7%.

Гевесслер также заявила, что "Россия использует энергопоставки в качестве оружия". Поэтому в Австрии нужно, во-первых, запастись как можно большим количеством газа, во-вторых, прийти к максимальной диверсификации, в-третьих, стать независимой.