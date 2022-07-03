Засуха может стать новой нормой для четверти планеты

Волна экстремальной жары, которая была зафиксирована практически на всей территории Испании в середине июня, была не чем иным, как прелюдией к более сухому и жаркому, чем обычно, лету.

Как передает Day.Az, в заявлении Государственного метеорологического агентства, которое ссылается на новое исследование, говорится, что засуха может остаться навсегда: учитывая погодные условия, ожидаемые в будущем, экстремальные засухи будут более частыми и могут стать новой нормой. С этой целью усилия по сокращению выбросов парниковых газов могут снизить вероятность экстремальных засух до уровня "маловероятности" в большинстве регионов мира.

Ожидается, что к середине столетия засухи станут более частыми на более чем 25 процентов площади суши в сценарии с самым низким уровнем выбросов или на 28 процентов площади в сценарии с самым высоким уровнем выбросов парниковых газов. Таким образом, даже если будут применяться самые строгие протоколы ограничения выбросов, 11 из 59 исследованных регионов мира будут испытывать экстремальные засухи продолжительностью пять или более лет в 21 веке. При более высоких выбросах прогноз будет применяться к 18 регионам. Чем ниже выбросы, тем позднее наступают засухи.

По прогнозам, есть три региона, особенно пострадавших независимо от выбросов газов. Это юго-запад Южной Америки, юг Европы и север Африки. Ожидается, что в течение следующих 30 лет эти три региона с высокой вероятностью столкнутся с беспрецедентными условиями даже при самых благоприятных климатических сценариях.

Эти виды экстремальных погодных явлений также однозначно связаны с глобальным потеплением.

Ученые предупреждают, что правительства стран мира недооценивают влияние, которое могут иметь эти климатические явления.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), засуха может вызвать голод и массовую миграцию, деградацию природных ресурсов и ослабление экономики. Кроме того, это угроза для средств к существованию 1,3 миллиарда человек (40 процентов населения мира), для которых сельское хозяйство является основным источником дохода.