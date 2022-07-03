Богатейшие люди мира рекордно обеднели

По данным Bloomberg Billionaires Index, 500 богатейших людей мира в первой половине 2022 года суммарно потеряли 1,4 триллиона долларов. Индекс рассчитывается на базе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В начале года рейтинг миллиардеров значительно отличался от текущего. Тогда состояние десяти предпринимателей превышало 100 миллиардов долларов, в то время как сейчас таких людей осталось только четверо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Богатейший человек мира, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск (текущее состояние 208 миллиардов долларов) потерял за этот период 62 миллиарда долларов, а основатель Amazon Джефф Безос (130 миллиардов долларов), занимающий вторую строчку рейтинга - примерно 63 миллиарда долларов. Теперь третье место в списке занимает самый богатый человек Франции Бернар Арно с состоянием в размере 129 миллиардов долларов, а на четвертом месте оказался один из создателей Microsoft Билл Гейтс (115 миллиардов долларов).

Сильнее всего обеднел соучредитель сети Facebook Марк Цукерберг (60 миллиардов долларов) - рекордные убытки составили более половины от всего состояния. После этого предприниматель опустился на 17-е место в списке самых богатых людей мира, в то время как по состоянию на конец 2021 года он находился на пятой строчке рейтинга.

Первое полугодие стало рекордно убыточным для мировых богачей. На фоне обострившегося геополитического кризиса акции самых популярных компаний резко упали, что непосредственно отразилось на состоянии миллиардеров. К примеру, за первый квартал 2022 года акции компании Tesla снизились до показателей октября 2021 года, что стало самым крупным падением за всю историю. Впоследствии цена немного скорректировалась и отскочила обратно, однако уже в начале апреля акции снова начали сильно падать, пока так и не вернувшись до прежнего уровня.