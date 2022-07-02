Испания и Италия страдают от рекордной за последние 70 лет жары

На Европу обрушилась рекордная жара. Сильнее всего от экстремальных температур пострадали Испания и Италия, а метеорологи говорят, что это только начало.

Как спасаются жители, и на чем экономят власти, узнала корреспондент "Известий" в Милане Айгуль Гаджиева, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Центр Милана: туристический квартал практически пуст, хотя обычно в такую жаркую погоду вокруг фонтанов толпятся десятки человек. Но сейчас отдыхающие прячутся от палящего солнца в отелях. На улице стоит невыносимая духота, а популярные фонтаны пересохли.

Парадоксально, но отключили их как раз из-за аномальной жары, так как засуха привела к нехватке воды. Власти города перешли в режим жёсткой экономии - запретили мытьё машин, полив газонов и одну из главных достопримечательностей Италии - все фонтаны, кроме тех, в которых обитают золотые рыбки, и питьевых.

В соседней Болонье с водой всё ещё хуже: за двойное мытьё волос парикмахерам пригрозили штрафом в размере 500 евро. Посетители салонов возмущены, но власти призвали экономить.

"Мы вынуждены были призвать всех граждан к ответственному использованию воды. Нужно отказаться от лишних стирок и всяких процедур, без которых можно обойтись. Сейчас вода - это слишком драгоценный ресурс, у нас дефицит", - рассказал мэр Кастеназо Карло Губеллини.

Из-за этой жары Минздрав страны объявил красный, самый высокий уровень угрозы, в двадцати двух городах, включая Рим, Неаполь, Бари и Флоренцию.

Засуха, сильнейшая за 70 лет! На севере Италии уже говорят о катастрофе. Самая полноводная река региона - По, питающая и города, и сельхозугодья, обмелела. Первыми пострадали рисовые поля, они просто превращаются в полосы земли, которую выжгло солнце, несмотря на все усилия фермеров.

"Ужасно сложный год! Зимой вообще не было снега. Сейчас нет воды, нигде, даже в больших озёрах, нам просто неоткуда брать воду для полива!" - заявил Эмилиано- Романьоло Стефано, директор отдела агрономических исследований.

Фермеры говорят, что большая часть урожая уже потеряна.

"Мы надеемся на дождь, если начнутся ливни, мы сможем собрать хоть что-то. И всё равно это будет слишком мало. Мы понимаем, что в любом случае потеряем 40 процентов урожая", - уточнил Альберто Лазанья, директор CONFAGRICOLTURA PAVIA.

А это значит, что вскоре Италию ждёт новый рост цен - на продукты, притом инфляция в стране и так рекордная. А ведь это только начало месяца, и метеорологи предсказывают: будет еще более жарко. Во всём регионе, то есть пострадают не только Италия, но ещё и Испания, Португалия - практически весь юг Европы.

"Эта невероятная жара опалила Пиренейский полуостров. Мы никогда такого не видели. Стоит экстремальная температура, побиты все рекорды. Даже по ночам у нас 25 градусов - по статистике это крайне высоко. Для большинства людей это непереносимо, потому что эта температура равнозначна тропической ночи", - уточнила метеоролог Службы метеорологии Каталонии Жорди Тода.

В больших городах Испании жара стоит такая, что просто выходить на улицу стало опасно. Особенно страдают пожилые люди, астматики и люди среднего возраста.

И словно этого было мало: в Испании начались масштабные лесные пожары. Огонь уничтожил пять тысяч гектаров леса и несколько деревень. Пожарным удалось замедлить распространение пламени, но погода стоит такая, что всем очевидно: достаточно искры, чтобы огонь загорелся с новой силой.