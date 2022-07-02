https://news.day.az/world/1475687.html Илон Маск встретился с Папой Римским - ФОТО
Илон Маск встретился с Папой Римским - ФОТО
Глава компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что в четверг, 30 июня, встретился с папой Римским Франциском, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Для меня было большой честью встретиться накануне с папой Римским Франциском", - говорится в сообщении миллиардера.
Подробностей встречи с понтификом Маск не раскрыл.
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