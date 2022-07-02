Илон Маск встретился с Папой Римским

Глава компаний Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск написал в Twitter, что в четверг, 30 июня, встретился с папой Римским Франциском, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для меня было большой честью встретиться накануне с папой Римским Франциском", - говорится в сообщении миллиардера.

Подробностей встречи с понтификом Маск не раскрыл.