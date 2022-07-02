Умер создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман

Классик советской анимации Леонид Шварцман, создатель облика Чебурашки и множества других героев, умер в возрасте 101 года.

Об этом ТАСС в субботу сообщил шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков, передает Day.Az.

"Леонида Ароновича Шварцмана не стало", - сказал Капков.

Шварцман был одним из тех, кто подарил нескольким поколениям зрителей мультфильмы "Снежная королева", "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Крокодил Гена", "Котенок по имени Гав", "38 попугаев" и многие другие.