В Германии подсчитали стоимость отказа от газа из России

Эксперт по фондовому рынку, экономист Йенс Эрхардт предостерег в интервью газете Handelsblatt, что Германия постепенно приближается к рецессии, а отказ от российского газа обойдется стране в триллион евро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, на фоне санкций в отношении России и риска сокращения поставок газа "Германию ждут очень трудные времена".

"Высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем", - пояснил экономист.

Эрхардт полагает, что ограничениями в отношениях России ФРГ наносит себе значительный ущерб, и страна "не сможет заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года", а попытки нарастить мощности по сжиженному газу обойдутся Германии "в один триллион евро". Кроме того, добавил он, германской экономике недостает инновационности, а промышленность страны может стать менее конкурентоспособной.