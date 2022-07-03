https://news.day.az/world/1475936.html В Турции успешно испытали крылатую противокорабельную ракету Atmaca отечественного производства - ВИДЕО
В Турции успешно испытали крылатую противокорабельную ракету Atmaca отечественного производства - ВИДЕО
Мобильный береговой ракетный комплекс с противокорабельной крылатой ракетой Atmaca успешно поразил с суши надводный объект условного противника, сообщили в Минобороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".
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