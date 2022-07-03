Австралия запретит импорт российского золота

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна запретит ввоз на австралийскую территорию российского золота, а также введет санкции еще против 16 граждан России.

Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Альбанезе, среди новых лиц в санкционном списке будут министры и бизнесмены. После этого общее число граждан РФ, оказавшихся под санкциями в Австралии, достигнет 843, отмечает агентство.