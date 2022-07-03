В Италии обвалился ледник

- есть погибшие и пропавшие без вести

В результате обвала на леднике Мармолада на северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах погибло шесть человек, еще десять считаются пропавшими без вести, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Восемь пострадавших, были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Поиски пропавших продолжаются. В спасательной операции задействованы пять вертолетов.