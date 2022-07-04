https://news.day.az/world/1476028.html В Сочи водитель Toyota протаранил восемь автомобилей
В Сочи водитель Toyota протаранил восемь автомобилей
Дорожная авария с участием девяти автомобилей произошла в Сочи вечером в воскресенье, в результате пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД города, передает Day.Az.
"На ул. Островского Центрального района г. Сочи водитель, управляя транспортным средством Toyota, не избрал безопасную скорость для движения <...> и допустил наезд на припаркованные автомобили в отсутствии водителей: BMW X6, BMW 5, Infiniti, Land Rover, Lifan, Hyundai, Volvo, Toyota, Range Rover. По предварительным данным, пострадал водитель Toyota, - сообщил собеседник агентства.
Все обстоятельства, а также причины произошедшего в настоящий момент уточняются.
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