В Сочи водитель Toyota протаранил восемь автомобилей

Дорожная авария с участием девяти автомобилей произошла в Сочи вечером в воскресенье, в результате пострадал один человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД города, передает Day.Az.

"На ул. Островского Центрального района г. Сочи водитель, управляя транспортным средством Toyota, не избрал безопасную скорость для движения <...> и допустил наезд на припаркованные автомобили в отсутствии водителей: BMW X6, BMW 5, Infiniti, Land Rover, Lifan, Hyundai, Volvo, Toyota, Range Rover. По предварительным данным, пострадал водитель Toyota, - сообщил собеседник агентства.

Все обстоятельства, а также причины произошедшего в настоящий момент уточняются.