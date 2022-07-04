В России за сутки ликвидировали лесные пожары площадью более 22 тыс. га

Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ лесные пожары на площади 22 223 га, продолжаются работы по тушению возгораний площадью 30 771 га.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 03.07.2022 г. в России ликвидирован 71 лесной пожар на площади 22 223 га. На 00:00 мск 04.07.2022 г. на территории Российской Федерации действовало 117 лесных пожаров на площади 30 771 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие площадь и число пожаров зафиксированы в Якутии, где действуют 40 пожаров на площади 11 177 га. В Хабаровском крае зафиксировано девять пожаров на площади 3 593 га, в Алтайском крае - два пожара на площади 3 709 га, в Амурской области - 12 пожаров на площади 2 209 га. Также пожары зафиксированы в Иркутской области, Республике Тыва, Магаданской области и других регионах.

На тушении задействовано 3 241 человек, 421 единица техники, 32 воздушных судна, еще 93 воздушных судна задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах Российской Федерации, режим ЧС действует в шести субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 50 субъектах РФ.