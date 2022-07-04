https://news.day.az/world/1476147.html Обрушивший декорации на людей ураган в Якутии сняли на видео
Обрушивший декорации на людей ураган в Якутии сняли на видео
В сети появились кадры мощного урагана в селе Борогонцы под Якутском, который обрушил декорации на людей. Видеозапись передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На кадрах видно, что сильный ветер сносит конструкции, ветер также уносит людей. Из-за урагана ухудшена видимость. На другой видеозаписи показаны последствия произошедшего - видны разрушенные декорации.
Об обрушении декораций для спортивных игр и конструкций экрана в Якутии губернатор Республики Саха Айсен Николаев сообщил в понедельник, 4 июля. Пострадали 18 человек, в том числе три ребенка.
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