https://news.day.az/world/1476174.html В прошлом месяце в Турции предотвращено 16 терактов
В прошлом месяце в Турции предотвращено 16 терактов
В июне в Турции предотвращено 16 терактов.
Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Исмаил Чатаклы.
Он добавил, что обезврежено 142 террориста.
Чатаклы также отметил, что число сирийцев, прошедших регистрацию в Турции, составляет 3 648 983 человека.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре