В прошлом месяце в Турции предотвращено 16 терактов

В июне в Турции предотвращено 16 терактов.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Исмаил Чатаклы.

Он добавил, что обезврежено 142 террориста.

Чатаклы также отметил, что число сирийцев, прошедших регистрацию в Турции, составляет 3 648 983 человека.