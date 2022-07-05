Зеленая энергетика в ФРГ обеспечила половину электропотребления в первой половине года

Доля возобновляемых источников энергии в электропотреблении ФРГ в первой половине 2022 года составила 49%. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ (BDEW) и Центр исследований солнечной и водородной энергии федеральной земли Баден-Вюртемберг (ZSW), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из данных BDEW и ZSW, доля этих источников энергии выросла на 6 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на наземные ветряные электростанции пришлось 21%, а на солнечные установки 12%. При помощи солнечных, ветряных и других возобновляемых источников произведено 139 млрд КВт•ч электроэнергии.

На традиционные энергоносители пришлось 159 млрд КВт•ч. Доли угля, газа и атомной энергетики не уточняются.

К 2045 году ФРГ хочет добиться климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику.