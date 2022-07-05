Disney запускает фонд для поддержки чернокожих студентов творческих профессий

Компания Disney заключила партнерское соглашение с Университетом Говарда, чтобы помочь расширить возможности недостаточно представленных студентов в сфере СМИ и развлечений. Инициатива Фонда сторителлеров Диснея в Университете Говарда была объявлена компанией Уолта Диснея 3 июля на Фестивале культуры Essence. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многолетняя программа будет предоставлять стипендии в течение пятилетнего периода для студенческих проектов (чернокожих студентов), ориентированных на рассказывание историй в анимации, цифровом дизайне, играх, журналистике, живом действии, исполнительском искусстве, дизайне продукта, визуальном дизайне, виртуальной реальности и многом другом.

Disney также финансирует новое творческое пространство для совместной работы в университете и заявляет, что предоставит доступ к спикерам, наставникам и стажировкам для студентов, участвующих в программе, чтобы помочь пробудить интерес к областям, необходимым для развития навыков для будущей карьеры в сторителленге.