США объявили награду за информацию о контрабанде оружия на Ближнем Востоке

Центральное командование ВМС США (NAVCENT) заявило, что начнет награждать лиц за предоставление информации, которая позволит предотвратить незаконную транспортировку таких грузов, как оружие или наркотики, в акваториях стран Ближнего Востока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"NAVCENT впервые создает программу для вознаграждения лиц, которые добровольно сообщат информацию, соответствующую определенным критериям в рамках программы вознаграждений Министерства обороны", - говорится в заявлении ведомства.