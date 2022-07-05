https://news.day.az/world/1476540.html США объявили награду за информацию о контрабанде оружия на Ближнем Востоке
США объявили награду за информацию о контрабанде оружия на Ближнем Востоке
Центральное командование ВМС США (NAVCENT) заявило, что начнет награждать лиц за предоставление информации, которая позволит предотвратить незаконную транспортировку таких грузов, как оружие или наркотики, в акваториях стран Ближнего Востока, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"NAVCENT впервые создает программу для вознаграждения лиц, которые добровольно сообщат информацию, соответствующую определенным критериям в рамках программы вознаграждений Министерства обороны", - говорится в заявлении ведомства.
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