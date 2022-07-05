В Москве двое азербайджанцев утонули в пруду.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, трагедия произошла на Герценском пруду 4 июля около 15:00. В какой-то момент отдыхающие обратили внимание, что двое мужчин давно пропали из поля зрения, хотя их документы и телефоны лежат на берегу. На место приехали водолазы, которые ближе к вечеру извлекли из воды два тела.

Погибшими оказались граждане Азербайджана - дядя и племянник 28 и 20 лет. В Москве они жили неподалеку от водоема.