Попытки спасти туристку после нападения акулы в Египте сняли на видео

Появилось видео, на котором туристы в Хургаде пытаются спасти женщину, на которую во время купания в море напала акула, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На кадрах видно, как мужчины везут на доске для серфинга девушку, которая не подает признаков жизни. Один из мужчин делает пострадавшей массаж сердца. Видно, что у девушки окровавлена рука. За происходящим с пирса следят другие туристы. Они кричат и зовут на помощь.

Как ранее сообщалось, в Египте две женщины - туристки погибли после нападения акул на побережье Хургады. Одной женщине хищник откусил руку и ногу, тело второй было обнаружено на следующий день.