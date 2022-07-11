В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Грузии сегодня утром, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:36 по тбилисскому времени возле села Самеба, в 25 км к юго-западу от Дманиси. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Землетрясение ощущалось и в Тбилиси, примерно в сотне километров от эпицентра. О жертвах и разрушениях информация не поступала.