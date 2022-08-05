В Италии заявили, что газовые хранилища в стране заполнены на 74%

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани сообщил в четверг на пресс-конференции, что газовые хранилища в стране заполнены на 74%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как прокомментировал подавший в отставку премьер-министр Марио Драги, положение Италии "гораздо лучше в плане стабильности поставок и заполненности хранилищ по сравнению с другими европейскими странами".

Итальянские власти обещают, что к зимнему сезону, когда традиционно повышается потребление газа, хранилища будут заполнены на 90% и никаких особых мер по экономии не понадобится. Ранее Чинголани заявлял в Брюсселе, что к началу зимы страна будет "почти независима" от газовых поставок из России. Он также выступал с оценкой, согласно которой "ко второй половине 2024 года" Италия сможет стать полностью независимой от российского газа.