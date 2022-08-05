Американский авианосец США "Рональд Рейган" отошел от Тайваня после того, как Китай начал учения у берегов острова. Об этом сообщили в эфире Центрального телевидения Китая, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Авианосец США "Рональд Рейган", который сопровождал Пелоси, ночью отступил примерно на несколько сотен километров", - заявил профессор Академии национальной обороны НОАК Мэн Сянцин.

Авианосец направился в сторону Тайваня в конце июля вместе с ударной группой ВМС США на фоне визита острова спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Ранее сообщалось о том, что США оставят авианосец "Рональд Рейган" и корабли сопровождения у Тайваня в ближайшие недели.