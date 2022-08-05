Китай анонсировал санкции против Пелоси и ее родственников

Власти Китая готовят санкции против спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников, заявление опубликовано на сайте китайского МИД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ответ на провокационный поступок Пелоси китайская сторона приняла решение, согласно соответствующим законам КНР, применить санкционные меры в отношении Пелоси и ее ближайших родственников", -говорится в документе.

В МИД КНР подчеркнули, что Пелоси настаивала на поездке на Тайвань, несмотря на серьезную обеспокоенность Китая, таким образом вмешиваясь во внутренние дела КНР, серьезно подрывая суверенитет и территориальную целостность страны и угрожая миру и стабильности в Тайваньском проливе.