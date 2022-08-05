Акар о соглашении по зерну из Украины

Реализация соглашения по поставкам зерна из Украины продолжается без проволочек, в соответствии с намеченным планом. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров с главой оборонного ведомства Сьерра-Леоне Келли Хассаном Конте в пятницу в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкий министр привлек внимание к отбытию 5 августа из украинских портов трех новых судов с продовольственной продукцией. При этом также сегодня утром из Стамбула после досмотра в сторону Одессы направилось первое судно для погрузки зерновой продукции.

"Члены Совместного координационного центра в Стамбуле действуют успешно, скоординировано и на основе взаимопонимания", - подчеркнул Акар, отметив, что процесс продолжается в безостановочном режиме.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.