В Венгрии разрешили вырубку заповедных лесов

Венгрия смягчила запрет на вырубку лесов особо охраняемых природных территорий, чтобы подготовиться к возможной нехватке газа зимой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правительство опубликовало чрезвычайный указ, в некоторых случаях разрешающий сплошную вырубку местных пород деревьев, в частности, дуба и бука, на охраняемых территориях. Кроме того, документ снял ряд ограничений для лесозаготовителей. Школам поручено изучить возможность отопления зданий с помощью дров, а не газа.

Согласно данным венгерского статистического управления, розничная цена дров в июне взлетела на 18% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. Осенью ожидается дальнейший рост стоимости этого топлива, так как домохозяйства все чаще используют альтернативы дорогостоящему газу.

В конце июля Венгрия уже запретила экспорт дров из страны, а премьер-министр Виктор Орбан заявил, что намерен договориться с Россией о покупке еще 700 млн кубометров газа в течение лета. Ранее правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики.