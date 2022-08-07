Во Франции альпинистам предложили вносить залог за спасение и похороны перед восхождением

Альпинисты, которые хотят подняться на Монблан, должны внести депозит в размере 15 тыс. евро, чтобы в случае необходимости средства пошли на спасение или похороны. Об этом заявил мэр коммуны Сен-Жерве-ле-Бен Жан-Марк Пейлекс, передает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, туристы "играют в рулетку", желая добраться до одной из самых высоких вершин Западной Европы. Чиновник напомнил: в середине июля на популярной тропе произошел камнепад, и гиды перестали сопровождать альпинистов любого уровня подготовки.

Однако Пейлекс отметил, что множество людей отнеслись к предупреждению халатно, например, пятеро румынских путешественников попытались взойти на Монблан в шортах и кроссовках, их остановили полицейские.

"Люди хотят лезть со смертью в рюкзаках. Так что давайте оценим стоимость их спасения и захоронения и введем депозит. Французские налогоплательщики не должны оплачивать это", - подчеркнул чиновник.