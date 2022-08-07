Трамп заявил о превращении США в страну третьего мира

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "во многих отношениях" превращаются в страну третьего мира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы страна, чья экономика спотыкается, чьи цепочки поставок нарушены, магазины не заполнены, чьи посылки не доходят адресатам, и чья система образования располагается в конце любого списка", - подчеркнул политик в ходе выступления перед американскими консерваторами.

По словам Трампа, самым важным стало то, что США больше "не уважают и не слушают" в мире. Он добавил, что в годы его президентства ситуация кардинально отличалась, поэтому республиканцы должны начать исправлять сложившееся положение уже в ноябре, после промежуточных выборов в Конгресс.