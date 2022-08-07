93-летнюю британку привязали к самолету и сделали мертвую петлю

В Англии 93-летнюю женщину привязали к легкомоторному самолету, который выполнил мертвую петлю над аэродромом недалеко от Сайренчестера, пишет Independent.

Женщина передвигается с помощью ходунков и страдает от артрита, также у нее установлен кардиостримулятор. Однако это не помешало пенсионерке заняться экстремальными полетами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Для Бетти Бромейдж это была уже пятая "прогулка" на крыльях самолета, в этот раз она установила новый мировой рекорд Гиннесса. Пенсионерка заявила, что вдохновлялась видеороликом с рекламой шоколадных батончиков, где показан похожий трюк.

"В моем возрасте я не умею бегать, поэтому я искала другие идеи и черпала вдохновение из рекламы. Я подумала, что смогу это сделать, это меня зацепило", - заявила Бетти Бромейдж.

Британка совершила полет, чтобы собрать средства на благотворительность. 23 тысячи фунтов перечислят в благотворительные организации и хосписы.