США занимают первое место по смертности в мире из-за ковида

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в июле увеличилось на 30 млн, что примерно в полтора раза больше, чем было в июне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заболеваемость растет второй месяц подряд.

Серьезные вспышки отмечаются в Азии, также высокие темпы распространения инфекции все еще фиксируются в нескольких странах Европы.

Смертность при этом также пошла вверх.

За июль умерли около 64 тыс. человек, что также в полтора раза больше, чем за предыдущий аналогичный период, и соответствует уровню апреля.

Пятая часть всех умерших за месяц приходится на США, которые занимают первое место по смертности. При этом по сравнению с июнем число летальных исходов в стране возросло на 10%.

На втором месте Бразилия, где умерли около 7 тыс. человек за июль, что в полтора раза больше, чем месяцем ранее.

В Германии, которая находится на третьей позиции, зарегистрировали 3,1 тыс. смертей, что почти на 50% меньше, чем в первый месяц лета.