Автомобильный мост между Россией и Китаем станет платным

Проезд по автомобильному мосту через реку Амур между Россией и Китаем станет платным с 10 августа, сообщает пресс-служба минтранса Амурской области, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Автомобильный мостовой переход между российским и китайским городами Благовещенск и Хэйхэ завершает работу в тестовом режиме, что означает переход на платную систему проезда", - говорится в сообщении ведомства.

Стоимость проезда по мосту зависит от высоты автомобиля и числа его осей. В частности, стоимость проезда для грузовиков в настоящее время составляет от 1030 до 9540 рублей.