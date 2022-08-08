Акулы разодрали ноги восьмилетнему мальчику

Восьмилетний мальчик из Великобритании, который приехал со своей семьей отдыхать на Багамские острова, подвергся нападению акул-нянек. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он был укушен за обе ноги, и в итоге от него свисали куски плоти.

Родители ребенка забронировали экскурсию по нескольким островам и плавание с акулами. В какой-то момент восьмилетний Финли и его сестры Лили и Эмили заметили скопление туристов на отмели, там же плавали акулы.

"Внезапно я услышал испуганный крик и увидел десятки кружащих вокруг Финли акул. Было очень много крови. Его искусали так, что с его ног свисали куски плоти", - вспоминал отец ребенка Майкл.

Мальчика вытащила из воды его сестра, подняв за руки, ребенка госпитализировали в ближайшую больницу. Однако врачи рекомендовали переправить раненого Финли в Нассау для проведения сложной операции, его отцу пришлось заплатить £2 тыс.

Сейчас семья вернулась в Великобританию. Мальчик пока передвигается