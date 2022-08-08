Британцы начали давать детям меньше карманных денег

Рост стоимости жизни в Великобритании привел к тому, что около трети родителей уменьшили суммы, которые выдают своим детям на карманные расходы. Об этом сообщает Evening Standard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как показало исследование компании Halifax, 32% родителей выдают своим детям по £4,99 в неделю, в то время как в 2021 году эта сумма составляла £6,48.

При этом большинство родителей предпочли сэкономить на себе, чтобы сохранить уровень жизни детей. Так, 50% взрослых отказались от походов в рестораны и пабы, 45% сообщили, что перестали покупать декоративную косметику и люксовые товары, 41% признался, что не посвящает себя любимым хобби. О сокращении трат во время еженедельных поездок в супермаркет рассказали 25% опрошенных.

"Наше исследование показало, что родители, по сути, стараются сохранить расходы своих детей, и многие жертвуют тратами на себя, вместо того, чтобы урезать карманные деньги", - отметила глава департамента сбережений Halifax Эмма Абрахамс.