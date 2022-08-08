В Италии нашли невзорвавшуюся бомбу со времени Второй мировой войны

В русле высыхающей в результате небывалой жары в Италии реки По была обнаружена невзорвавшаяся бомба, оставшаяся там со Второй мировой войны. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бомба была обнаружена неподалеку от деревни Борго Виргилио, располагающуюся рядом с крупным городом Мантуя, и представляла угрозу местному населению.

Масса бомбы составляла 450 кг. Итальянская армия совершила контролируемый взрыв снаряда.

"Бомбу нашли рыбаки на берегу реки По из-за снижения уровня воды, вызванного засухой", - уточнил представитель вооруженных сил, полковник Марко Наси.