Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 580 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 580 млн, а число летальных исходов вследствие ковида - 6,41 млн.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

8 августа в ВОЗ поступили сведения о 581 686 197 инфицированных и 6 410 961 умершем с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось с 5 августа на 1 736 720, летальных исходов - на 2 742.

Статистика организации учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 500 млн заразившихся была пройдена 14 апреля, 400 млн - 10 февраля, 300 млн - 8 января, 200 млн - 5 августа прошлого года.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 90 706 508. Далее следуют Индия (44 161 899), Бразилия (33 924 061), Франция (33 061 414) и Германия (31 228 322). Летальных исходов больше всего также в США - 1 021 995, вторую строчку занимает Бразилия (679 275), третью - Индия (526 730). Далее следуют Россия (382 786) и Мексика (328 006).