НАТО отказалось от кораблей Канады

Впервые с 2014 года канадские корабли исключены из оперативных групп ВМС НАТО, которые патрулируют европейские воды. Об этом сообщает The Province, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, причина в стареющем флоте Канады и нехватке обученных моряков. С 2014 года Канада направляла для участия в постоянных военно-морских группах НАТО как минимум один фрегат класса "Галифакс". Однако в июле HMCS Montreal и HMCS Halifax вернулись в порт приписки.