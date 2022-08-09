https://news.day.az/world/1485658.html НАТО отказалось от кораблей Канады
НАТО отказалось от кораблей Канады
Впервые с 2014 года канадские корабли исключены из оперативных групп ВМС НАТО, которые патрулируют европейские воды. Об этом сообщает The Province, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, причина в стареющем флоте Канады и нехватке обученных моряков. С 2014 года Канада направляла для участия в постоянных военно-морских группах НАТО как минимум один фрегат класса "Галифакс". Однако в июле HMCS Montreal и HMCS Halifax вернулись в порт приписки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре