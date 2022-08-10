https://news.day.az/world/1485921.html Генсек НАТО выразил сожаление из-за ухудшения диалога с Россией
Генсек НАТО выразил сожаление из-за ухудшения диалога с Россией
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Vijestima 9 августа, что "глубоко сожалеет" в связи с прекращением сотрудничества с Россией.
Как передает Day.Az, Столтенберг сказал, что НАТО десятилетиями стремилась к улучшению отношений с Россией.
"Мы создали Совет НАТО - Россия, согласовали Основополагающий акт Россия - НАТО и призывали Россию к совместной работе над укреплением безопасности в евроатлантической зоне, но Россия отказалась от укрепления доверия и партнерства, а также более тесного взаимного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом", - сказал он.
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