Генсек НАТО выразил сожаление из-за ухудшения диалога с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Vijestima 9 августа, что "глубоко сожалеет" в связи с прекращением сотрудничества с Россией.

Как передает Day.Az, Столтенберг сказал, что НАТО десятилетиями стремилась к улучшению отношений с Россией.

"Мы создали Совет НАТО - Россия, согласовали Основополагающий акт Россия - НАТО и призывали Россию к совместной работе над укреплением безопасности в евроатлантической зоне, но Россия отказалась от укрепления доверия и партнерства, а также более тесного взаимного сотрудничества. Я глубоко сожалею об этом", - сказал он.